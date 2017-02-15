Никосия, 15 февраля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Посланник ООН Эспен Барт Эйде заявил, что некоторый прогресс по вопросу Кипра был достигнут, сообщает Associated Press.

Космоснимок Кипра

Эйде подчеркнул, что впереди еще «долгий путь» для того, чтобы окончательно урегулировать конфликт и объединить расколотый остров.

Камнем преткновения стал вопрос об обеспечении безопасности на острове. Турецкие киприоты настаивают на сохранении на Кипре вооруженных сил Турции, с чем не могут согласиться греческие жители острва.

Напомним, в 1974 году на Кипр вторглись вооруженные силы Турции, после чего остров был разделен на две части между греческой и турецкой администрациями.