Чебоксары, 15 февраля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось число доноров крови. В 2016 году в республике кровь и ее компоненты безвозмездно сдали 12 062 человека (в 2015 году — 14 730), из них впервые стали донорами 1841 человек. Об этом свидетельствуют данные Республиканской станции переливания крови.

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Уменьшение общего числа доноров связано с тем, что заготовка компонентов крови ведется преимущественно от кадровых доноров, что позволяет обеспечить медицинские организации качественными и безопасными компонентами крови, пояснили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии со ссылкой на главного внештатного специалиста-трансфузиолога, главврача станции переливания крови Любовь Яковлеву.

По итогам года снизилось количество доноров плазмы, но в то же время увеличился объем плазмодачи на 4%. «Это стало следствием повышения эффективности использования донорского потенциала и интенсификации заготовки плазмы методом автоматического афереза», — говорят в министерстве.

Всего в 2016 году произведено 20 428 донаций. Заготовлено свыше 11 тыс. литров цельной крови (план выполнен на 96%), более 1,7 тыс. литров свежезамороженной плазмы (план выполнен на 170%). «Заготовка донорской крови осуществлялась как в стационарных, так и в выездных условиях. При этом заготовка донорской крови была снижена до оптимального уровня обеспечения клинических потребностей медицинских организаций. В среднем на одного жителя Чувашии в 2016 году заготовлено 9 мл цельной крови. Всего в 2016 году более 10 тысячам пациентов перелито около 6 тысяч литров компонентов донорской крови. На текущий момент ситуация с донорством в нашем регионе стабильна», — поясняет Любовь Яковлева.

Донорам, сдавшим безвозмездно кровь или ее компоненты, выплачивалась денежная компенсация (замена бесплатного питания), средний размер которой составил 439 рублей. Всего общая сумма компенсационной выплаты превысила за год 9 млн рублей. На 1 января 2017 года в республике проживает 4 141 почетный донор, ежегодная денежная выплата составила 12 373 рубля.