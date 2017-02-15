Псков, 15 февраля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Псковское областное собрание депутатов внесена законодательная инициатива о поправках в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», касающихся лекарственного обеспечения больных, страдающими редкими (орфанными) заболеваниями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, инициатива подготовлена комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области.

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Псковичи предлагают передать лекарственное обеспечение таких больных с регионального на федеральный уровень.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что у части субъектов РФ нет возможности в полной мере обеспечить лекарственными препаратами граждан, страдающими орфанными заболеваниями, что вызывает множество судебных исков к региональным органам государственной власти, инициированных как гражданами, так и органами прокуратуры.

«Невозможность исполнения судебных решений из-за дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации, отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований на льготное лекарственное обеспечение данных категорий граждан за счёт средств федерального бюджета создает различные условия оказания медицинской помощи в различных регионах, не способствует социальному развитию отдельных регионов, подрывает авторитет государственной власти», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что потребность Псковской области в обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих орфанными заболевании, в 2017 году составляет 269,1 млн рублей.

Напомним, вопрос о непомерной для региональной казны финансовой нагрузке на обеспечение дорогостоящими лекарствами орфанных больных уже поднимался псковскими парламентариями. Эту законодательную инициативу сначала должен рассмотреть комитет по труду и социальной политике Псковского областного собрания депутатов, после чего он будет вынесен на сессию регионального парламента.