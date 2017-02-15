Киров, 15 февраля, 2017, 14:20 — ИА Регнум.



Goodfon.ru Бешеная собака

В Кирове обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству животных. За последние три месяца в городе зафиксировано 6 случаев заболевания. Об этом заявил начальник управления ветеринарии по Кировской области Сергей Чучалин на пресс-конференции 15 февраля.

По его словам, всего в Кировской области с начала 2017 года выявлено 10 случаев бешенства у 6 лисиц, двух кошек и двух енотовидных собак в Оричевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Слободском, Юрьянскомрайонах и в Кирове. В контакте с больными бешенством животными были 15 человек.

Если ранее самыми опасными были южные районы области, то в 2017 году произошло смещение ареала распространения заболевания в Киров и граничащие с ним северные Слободской и Юрьянский районы. Отмечается заход диких плотоядных животных (лисиц и енотовидных собак) в населённые пункты областного центра. Больные бешенством животные нападали не только на домашних собак, но и на человека.

В рамках работы по недопущению распространения заболевания в лесопарковых зонах и в лесных зонах на границах с Кировом в ближайшее время будет разложено более 400 тысяч доз вакцины против бешенства. Главам всех районов Кировской области также направлены письма с рекомендациями по регулированию численности диких плотоядных животных и по раскладке вакцины.

В свою очередь замначальника отдела регионального управления Роспотребнадзора Людмила Мельникова сообщила, что за 2016 год от укусов животных пострадали более 4 тыс. кировчан, в том числе более 1200 детей.

По ее словам, при любом случае укуса, будь то домашнее, или дикое животное, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кирове дикая лиса напала на местного школьника. Происшествие произошло в слободе Дымково. По мнению врачей, животное, напавшее на ребенка может быть больно бешенством.

В настоящее время мальчику, которого укусило животное, была оказана необходимая медицинская помощь. Ребенок находится под наблюдением медиков.