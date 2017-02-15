Пекин, 15 февраля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан заявил, что временное ослабление юаня вызвано реформой методики расчета паритетного курса национальной валюты к доллару США, а не «мифическими валютными манипуляциями, в которых Пекин неоднократно обвинялся со стороны целого ряда государств». Ранее Wall Street Journal обвинил руководство КНР в умышленной девальвации юаня с целью стимулирования экспорта.

Megabanki.ru Юань

«Китай искренне надеется, что все заинтересованные стороны уяснят, что Пекин никогда не будет использовать юань в качестве инструмента для искусственного повышения объема внешней торговли. Пекин никогда не недооценивал собственную валюту, все колебания юаня вызваны экономическими реформами, которые продолжатся в будущем», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Профессор экономики Цзинь Юнь, комментируя заявление китайского дипломата подчеркнул, что обвинения США в адрес Китая могут привести к возникновению торговых конфликтов и даже началу экономической войны между сильнейшими экономиками мира. По мнению специалиста, из данной войны ни одна из сторон не сможет выйти победителем, пишет «Сина синьвэнь».

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 февраля национальная валюта КНР укрепилась по отношению к доллару США сразу на 174 базисных пункта до отметки 6,8632 юаня за доллар.