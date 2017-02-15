Ярославль, 15 февраля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Ярославской области при уполномоченном по правам ребенка создана рабочая группа для проверки парков отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

Yarregion.ru Проверка в парке «Забава»

Поводом для проверки стал инцидент в в парке активного и семейного отдыха «Забава» в Белкино, где мальчик при падении с моста получил травму головы. При этом в парке не оказалось ни дежурного врача, ни персонала, обученного оказанию первой помощи.

Лишь спустя некоторое время на место происшествия прибыла бригада медиков и пострадавшего доставили в лечебное учреждение. По результатам инспекции парка отдыха «Забава» Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин вынес предварительное заключение о несоответствии инженерных сооружений парка требованиям безопасности, регламентируемых ГОСТ.

Мост, ставший причиной трагедии, Михаил Крупин потребовал закрыть до приведения его в надлежащее состояние. Омбудсмен отметил, что в парке, специализирующемся на активном отдыхе, нет квалифицированного медицинского персонала, способного оказать экстренную помощь. Он потребовал в течение 5 дней устранить эту проблему и незамедлительно обеспечить парк аптечками.

Все предъявленные требования администрацией парка выполнены: на мосту появились дополнительные ограждения, приобретены современные аптечки первой медицинской помощи со всеми необходимыми средствами и приспособлениями.

«Администрация парка купила профессиональную аптечку «Скорой помощи», а не простую для водителей. Персонал показал, что умеет пользоваться ей и обладает навыками по оказанию помощи. Обновлена информация по оказанию экстренной медицинской помощи. Но самое главное — сделали ограждения на мосту и сам мост посыпали песком. Мы проверили еще два парка, и там ситуация хорошая. Сейчас мы создали рабочую группу, которая проверит все остальные парки отдыха в области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.