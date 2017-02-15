Москва, 15 февраля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Владельцы отлей Анталии планируют в 2017 году принять от 2 до 2,5 млн российских туристов. Такой благоприятный прогноз они дают на фактах раннего бронирования в российских турагентствах, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Guide.travel.ru Пустой пляж. Анталия

По данным АТОР, в настоящее время на турецкие курорты приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.

Напомним, в 2016 году на курортах Анталийского побережья побывали 500 тыс. российских туристов, что в 7 раз меньше, чем было в 2015 году. В целом же Турцию по итогам 2016 года посетили 866 тыс. российских граждан, что на 76,26% меньше, чем было зафиксировано в 2015 году (3,65 млн российских туристов).

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Как сообщало ИА REGNUM, турецкие туроператоры назвали 2016 год самым провальными в своей истории. По данным муниципалитета Антальи, по итогам 2016 года количество туристов на курорте упало до уровня 2004 года. Для привлечения российских туристов Сбербанк и турецкий банк Denizbank собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве для российских путешественников, посещающих Турцию.