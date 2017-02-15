Нальчик, 15 февраля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Предпринимательнице из Кабардино-Балкарии грозит большой срок за организацию сплава по горной реке, в результате которого погибли три человека. Несчастный случай произошел в августе прошлого года на реке Чегем.

Gengiskanhg Сплав на рафте

Как установило следствие, предприимчивая женщина вместе со своим напарником предложили группе туристов сплавиться по реке на надувном плоте (рафте). При этом организаторы маршрута не имели права на предоставление туристических экскурсионных услуг, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе СКР по региону. Сама хозяйка предприятия осталась на суше, а с туристами на плоту в качестве инструктора отправился ее напарник.

Участникам группы раздали спасательные жилеты и шлемы, однако о правилах пользования средствами индивидуальной защиты и о том, как обезопасить себя во время сплава, не сообщили. Кроме того, не было организовано и наземное сопровождение сплавляющихся.

Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями — на территории республики согласно распоряжению главы КБР в это время даже был введен режим чрезвычайной ситуации.

Во время сплава рафт ударился о выступ скалы и перевернулся. Потеряв сознание от ударов о камни, утонули двое туристов и сам инструктор. Еще двоим пострадавшим удалось выбраться на берег. Их здоровью причинен вред средней степени тяжести.

В настоящее время следствие по делу окончено. Женщине-организатору предъявлено обвинение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, четыре года назад в горах Карачаево-Черкесии произошел трагический случай — погиб житель Ставропольского края Денис Бураков, пожелавший скатиться вниз с горы внутри надувного шара, его друг Владимир Щербов получил серьезные травмы. Организатором смертельного аттракциона стал 25-летний Равиль Чекунов. Как выяснилось, у предпринимателя также отсутствовали документы на право оказания услуг развлекательного характера. Его обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».