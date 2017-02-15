Путин назначил врио губернатора Карелии
Москва, 15 февраля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Карелии, им стал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.
Также глава государства принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Ранее Худилайнен заявил о решении досрочно сложить свои полномочия и не идти на выборы главы региона в сентябре 2017 года.
В своем обращении к жителям Карелии он высказал благодарность президенту России за доверие сообщил о готовности «принести пользу нашему государству на любом месте, которое мне будет доверено главой государства».
Александр Худилайнен возглавлял республику с мая 2012 года. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года.
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Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков — директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ. Родился в 1964 году в Петрозаводске, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова.
С 1995 по 2006 год Парфенчиков занимал руководящие должности в прокуратуре Петрозаводска, вначале был зампрокурора, затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Санкт-Петербургу, а с декабря 2008 года являлся главным судебным приставом России.
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. Заслуженный юрист РФ; Почетный работник Министерства юстиции; Почетный работник прокуратуры РФ. Кавалер Орден Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.