Вильнюс, 15 февраля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. У Литвы нет возможностей остановить строительство Белорусской АЭС, заявил сегодня, 15 февраля, в эфире радиостанции Žinių radijas председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис. По его словам, Литве необходимо сосредоточиться на безопасности станции.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

«Мы говорим, в первую очередь, о безопасности. Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались говорить, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда можно», — сказал он.

По словам председателя Сейма, соседние страны понимают обеспокоенность Литвы безопасностью строящейся БелАЭС: «Да, эта позиция Литвы находит понимание. Иногда в этих странах бывает так, что они вроде бы пытаются сомневаться, но когда мы начинаем говорить о небезопасности, все понимают. Все прекрасно помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что должна быть обеспечена безопасность».