Москва, 15 февраля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по делу о «хабаровских живодерках» утверждено Генпрокуратурой РФ, материалы дела будут направлены в Индустриальный районный суд Хабаровска. Об этим журналистам сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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По его словам, обвиняемыми по делу стали три человека, им предъявлены обвинения по различным статьям: «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Обвинительное заключение утверждено заместителем генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным. Фигуранты дела согласно решению Индустриального районного суда находились под арестом с 11 ноября 2016 года сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее девушки опубликовали в соцсетях снимки, демонстрирующие убийства и расчленения домашних животных. Живодерки были задержаны. Массовая расправа над беззащитными питомцами вызвала широкий общественный резонанс.