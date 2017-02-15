Москва, 15 февраля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Опубликованная информация о контактах членов команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не имеет под собой никаких фактических оснований. Сейчас трудно отличить достоверную информацию от газетных «уток», поэтому сообщениям СМИ не стоит слепо доверять, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя публикацию в New York Times о том, что соратники Трампа общались с сотрудниками российской разведки ещё до выборов в США в минувшем году, Песков отметил, что не советует принимать публикации на веру.

«Поэтому давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, «уток» отличить», — сказал Песков.

В статье упоминались в качестве источников сведений американские чиновники, имена которых озвучены не были. Песков подчеркнул, что автор публикации ссылается на пять разных источников — без указания конкретных данных.

По словам Пескова, до тех пор, пока не появятся конкретные данные об этих чиновниках, делать выводы не стоит.

«Давайте дождёмся этого времени, и не будем верить такой обезличенной информации. Это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты», — заявил он.

Напомним, 14 февраля NYT опубликовала материал, в котором сообщалось о контактах разведки России и членов команды Трампа. Такие выводы неназванные американские чиновники сделали на основании перехваченных телефонных звонков. По их словам можно решить, что эти контакты могли повлиять на результаты президентских выборов в США.