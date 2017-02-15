Москва, 15 февраля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин займется проблематикой Карелии в связи с отставкой главы региона 15 февраля.

Ремпублика Карелия на карте России

По его словам, работа по региональной проблематике Карелии в связи с досрочным прекращением полномочий Александром Худилайненом продолжится.

Также президент РФ вечером 15 февраля встретится с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, с которым обсудит экономические вопросы. Песков не исключил, что на встрече может быть затронута тема укрепления курса рубля.

Напомним, 15 февраля глава Карелии Александр Худилайнен принял решение о досрочном сложении своих полномочий. Он объяснил свое решение желанием дать возможность новому кандидату попробовать себя на предстоящих выборах главы республики.