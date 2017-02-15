Москва, 15 февраля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен и дальше последовательно и аргументированно доносить зарубежным партнерам позицию России, касающуюся воссоединения с Крымом. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

По его словам, Путин «весьма терпеливо и последовательно» рассказывает партнерам и собеседникам о предпосылках вхождения Крыма в состав России, о том, почему жители региона стали искать защиты у Москвы и изъявили желание войти в состав РФ.

В частности президент приводит в качестве аргумента события переворота в Киеве, который был реализован в том числе при финансовой помощи из-за границы. Представитель Кремля отметил, что Москва «на самых различных уровнях продолжит последовательно и развернуто доносить свою аргументацию до наших партнеров», включая власти США.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема принадлежности Крыма во время телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, Песков напомнил, что исчерпывающую информацию о содержании разговора лидеров России и США ранее Кремль уже предоставлял. Вопрос о Крыме в ходе беседы не поднимался, повторил он.

Читайте также: МИД РФ — о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»