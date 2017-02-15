Москва, 15 февраля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Рубль вновь поставил рекорд. Теперь он достиг отметки 56,52, невиданной с 12 июля 2015 года. Главными факторами воздействия на пару USD/RUB на сегодня остаются спрос спекулянтов и пик налоговых выплат, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Глава ЦБ РФЭльвира Набиуллина своим недавним выступлением дала «зеленый свет» инвесторам, использующим разницу процентных ставок для торговли (carry trade). Она заявила, что не будет торопиться со снижением ставок. И это при довольно низкой инфляции. И при том, что рынок закладывал в цену довольно скорое снижение стоимости кредитования. Естественно, что сейчас наблюдается обратный процесс возвращения спроса на рубль в качестве инструмента carry trade. И процесс этот продлится до тех пор, пока Центробанк не выйдет с вербальными интервенциями», — пояснила Афанасьева.

По её мнению, «спрос в рамках налогового периода иссякнет уже к началу следующей недели. Это сможет приостановить падение USD/RUB. Однако основной фактор все же рыночные эмоции. И сейчас все больше инвесторов пытаются успеть «на уходящий поезд», запрыгивая в короткие позиции, чтобы заработать на текущем тренде».

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«Масло в огонь подливает сезонное укрепление рубля, наблюдавшееся и в 2015, и в 2016 году. Таким образом, пара может продолжить падение вплоть до 17 февраля с вероятностью достижения отметки 55,70», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы, установленные Центробанком РФ на 15 февраля, составляют 57,73 рубля за американскую валюту и 61,29 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно. Сегодня, на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался ниже 57 рублей. Биржевой курс евро впервые с 3 июня 2015 году пробил отметку в 60 рублей — на минимуме евро торговался по 59,7925 рубля.