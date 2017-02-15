Чебоксары, 15 февраля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. 16 февраля в Чувашии состоится очередная сессия Госсовета, где будут обсуждаться кадровые вопросы, а значит заседание обещает быть жарким и незабываемым. Прежде всего, ожидается избрание детского омбудсмена. Пикантности в общем-то нерядовому событию придаёт несколько моментов. Во-первых, должность уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии в октябре прошлого года депутаты дружно упразднили под лозунгами экономии бюджетных средств и объединения функций защиты прав человека и ребёнка (ребёнок — тоже человек, зубоскалили противники идеи), а спустя два месяца после неодобрительной реакции со стороны федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко вернули. Во-вторых, накануне сессии, когда рассматривался данный кадровый вопрос в депутатском комитете, выяснилось, что защищать права детей в республике должна племянница супруги главы Чувашии Михаила Игнатьева, о чём она сама же и сообщила. Пусть и не юридически, но фактически родственница! — запротестовала оппозиция, а правозащитники стали искать прорехи в профессиональной биографии кандидата. Масла в кадровый огонь продолжают лить справороссы, которые отстаивают свои позиции в Верховном суде РФ по вопросу распределения мандатов, а также определения своих кандидатов на зарплатную должность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Флаг Чувашии

Помимо более двух десятков заявленных вопросов, парламентарии планируют утвердить сроки назначения на зарплатные (освобождённые) должности в Госсовете (председатель, его заместители, руководители комитетов и их заместители) — не более трёх месяцев с момента формирования нового депутатского корпуса. Уточнение вносится после кадровой канители с назначением на освобождённые посты, которая длилась более 2,5 месяцев — последние решения были приняты 5 декабря 2016 года по должностям заместителей председателей комитетов, которые по закону «отдают» оппозиции. Фарс с назначением вызвал волну негодования у коммунистов и справороссов, которые оценили эти действия как «командование по-деревенски» и назвали «показателем продолжающегося «беспардонного администрирования» в регионе.

Читайте также: Командование «по-деревенски»: в Госсовете Чувашии раздали зарплаты не тем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должности заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией, заняли те, кого партии не выдвигали. Один из них — Григорий Данилов, в недавнем прошлом единоросс, но в этот раз прошедший в парламент по партсписку КПРФ, оказался самовольным самовыдвиженцем, другого депутата — справоросса Сергея Семенова предложила (!) «Единая Россия». Таким образом, без зарплаты и кабинетов парламент оставил яростного трибуна «Справедливой России» в Чувашии, депутата Госсовета нескольких созывов Игоря Молякова и коммуниста-новичка в Госсовете Александра Андреева. Две оставшиеся должности отдали экс-главе Минсельхоза Чувашии, руководителю Продовольственного фонда Чувашии Александру Федотову (комитет по бюджету, финансам и налогам) и главе фракции ЛДПР Сергею Белобаеву.

Читайте также: Главного оппозиционера Чувашии оставили без зарплаты

Отметим, что Александр Федотов оставил должность руководителя регионального продфонда 8 февраля, спустя два месяца после получения поста в парламенте. При этом сразу после его отставки Следственное управление СКР по Чувашии распространило информацию об обвинительном приговоре в отношении бывшего руководителя филиала чувашского продфонда, обвинявшегося в мошенничестве, в результате чего было похищено 120 тонн пшеницы.

Читайте также: Экс-главу филиала Продовольственного фонда Чувашии осудили за мошенничество

Более скандальная история — вокруг назначения справоросса Сергея Семенова, принятого вопреки его отказу работать на освобождённой основе и без учёта решения фракции «Справедливой России». Депутат считает, что подобные действия Госсовета «противоречат основным принципам парламентаризма, дискредитируют законодательный орган, а также катастрофически понижают авторитет и уровень доверия Государственного совета среди населения Чувашской Республики».

Парламентария поддержала прокуратура, выдав Госсовету Чувашии представление об устранении нарушений законодательства. В надзорном ведомстве со ссылкой на решения Конституционного суда РФ отмечают, что при назначении на руководящие должности необходимо учитывать мнение фракций. И напоминают законодателям о статье 37 Конституции РФ, которая «провозглашает свободу труда, а также запрет принудительного труда».

«Как показала проверка, Семенов С.П. выражал несогласие быть назначенным на должность заместителя председателя комитета на профессиональной основе. Более того, обращался с заявлением о нежелании быть избранным на указанную должность. Следовательно, назначение его на указанную должность является нарушением трудовых прав Семенова С.П., который свободен в выборе своей работы, а также в выборе формы своей депутатской деятельности», — говорится, в частности, в ответе первого заместителя прокурора Чувашии Александра Григорьева.

«Нарушены конституционные принципы юридического равенства и справедливости граждан и создаваемых им объединений», — делают вывод в надзорном ведомстве, подчёркивая, что постановление Госсовета также не согласуется с нормами федерального законодательства. В прокуратуре потребовали принять «конкретные меры» по устранению нарушений прав закона и «решить вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства».

Абсурдность ситуации усилило решение Ленинского районного суда Чебоксар, который вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления, ссылаясь на невмешательство в организационно-распорядительную деятельность законодательного органа. «Получается парадоксальная ситуация: законодательный орган — Государственный Совет — назначил на руководящую должность депутата без его согласия и воли, а отменить постановление или оспорить в судебном порядке данное постановление не представляется возможным. Фактически суд предлагает депутату Семенову С.П. обратиться к главе Чувашской Республики (исполнительная власть) за разрешением данного вопроса», — отмечает оппозиция.

Истец считает, что райсуд «неправильно определил подведомственность дела», а в «определении суда содержится несколько взаимоисключающих доводов». Кроме того, оппозиция отмечает, что «возможность судебного обжалования постановлений Государственного Совета депутатами также подтверждается и достаточной судебной практикой», в их числе — судебные победы депутата Тамары Романовой против Государственного Совета о лишении мандата.

Читайте также: Лишенная мандата депутат требует компенсации у Госсовета Чувашии

Верховный суд Чувашии согласился с позицией суда первой инстанции. Жалоба по «делу Семенова» будет направлена в Верховный суд РФ. Между тем, сегодня, 15 февраля, «Справедливая Россия» распространила информацию, что в Верховном суде России рассматривается апелляция по поводу числа мандатов в региональном парламенте: справороссы считают, что по итогам выборов в Госсовет Чувашии в сентябре 2016 года должны были передать партии три мандата (в настоящее время у «СР» два мандата). Справороссы, в частности, отмечают, что для получения одного мандата им нужно было набрать в 1,5 раза больше голосов, чем «Единой России», что «фактически означает деление избирателей «на первый и второй сорт».

Читайте также: В Чувашии бьются за «второсортных избирателей» и «украденный мандат»

Что касается Елена Сапаркиной, которая стала единственным кандидатом на пост регионального уполномоченного по правам детей, то в настоящее время она работает первым заместителем министра труда и социальной защиты Чувашии. В Минтруд она пришла работать в декабре 2015 года, до этого являлась заместителем руководителя управления ПФР по городу Чебоксары. Активистов возмущает даже не сама персона будущего детского омбудсмена, а отсутствие обсуждения, безальтернативность и родственные связи с первым лицом республики. Хотя де-юре она — не родственник. И претендентов было как будто целых пять, но их имена никем не озвучивались, кроме Сергея Беккера. Напомним, что место детского омбудсмена в Чувашии освободилось после того, как с поста шёл Вячеслав Рафинов в связи с избранием в Госсовет республики и получение зарплатной должности главы комитета.

Правозащитник Алексей Глухов приводит пресс-релиз о встрече 16 января Михаила Игнатьева с федеральным омбудсменом Анной Кузнецовой: «На встрече обсужден вопрос о детском омбудсмене Чувашской Республики. Михаил Игнатьев сообщил, что все необходимые нормативные акты в этом отношении уже приняты. Совместно с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка будет подобрана кандидатура для замещения этой должности»."Таким образом, я как сторонниц наблюдатель прихожу к трем возможным вариантам:1. Федеральному детскому уполномоченному не сообщили о родственных связях кандидата с семьей Главы Чувашии.2. Федеральный уполномоченный признал допустимым назначение на должность кандидата, находящегося в родстве с семьей Главы Чувашии.3. Никто не согласовывал с федеральным уполномоченным эту кандидатуру. Первый и третий вариант сильно бьет по имиджу властей Чувашии. Второй по имиджу федерального уполномоченного по правам ребенка, к которой скопилось уже больше претензий чем к Астахову за весь его срок полномочий», — пишет Глухов на своей страничке в Facebook (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

«Сапаркина не была замечена в общественной деятельности, также нет опыта работы в области защиты прав и законных интересов ребенка, но когда это имело важное значение в нашей республике?», — констатирует юрист, региональный координатор Комитета гражданских инициатив Игорь Михайлов, высказав мнение, что «келейность стала нормой для кадровой политики в регионе».

Между тем, в сети начали постить фотографии из личного архива Елены Сапаркиной, которые вызвали живой интерес и активное обсуждение.