Москва, 15 февраля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Методикой правительства РФ предусмотрено несколько форм господдержки инвестиционных проектов в Дальневосточном ФО, однако пока применяется только одна — субсидии инвесторам проектов. Наблюдаются риски нерезультативного использования средств федерального бюджета, поскольку данная форма господдержки не в полной мере обеспечивает соблюдение имущественных интересов России, сообщили в Счетной палате РФ.

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Также существуют риски создания неэксплуатируемых объектов инфраструктуры после реализации инвестпроектов, например, после завершения работ на месторождениях.

Проверка показала, что необходимо более тщательно планировать расходы федерального бюджета с учетом реальной потребности инвесторов в финансовых средствах. По состоянию на 31 декабря 2015 г. инвесторами были использованы 8% объема субсидий, предоставленных в 2015 году. Неисполненные Минвостокразвития России бюджетные назначения 2016 г. по субсидиям составили 355 млн рублей.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения бюджетного законодательства, выразившиеся в заключении министерством в 2015 г. соглашений о предоставлении субсидий трем инвесторам, превышающие на дату их подписания доведенные Минвостокразвития лимиты бюджетных обязательств на сумму 7,35 млрд рублей.

Минвостокразвития необходимо усилить контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий инвесторам. При отсутствии комплексного подхода в реализации мер господдержки инвестпроектов существуют риски несоответствия этих мер потребностям регионов, нерациональности размещения объектов производственной инфраструктуры.

Счетная палата РФ направит информационное письмо в правительство Российской Федерации, представление в Минвостокразвития и обращение в Генеральную прокуратуру. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.