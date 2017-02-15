Москва, 15 февраля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Россия не раздаёт свои территории другим государствам. Крым — российский регион, и останется в составе России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Россией Крыма. «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым», — сказал Спайсер. В Киеве похвалили это заявление.