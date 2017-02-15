Москва, 15 февраля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Комитеты по международным делам Госдумы и парламента Сирии проведут совместное заседание в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В ближайшее время нам предстоит по приглашению спикера парламента Сирии госпожи Хадии Аббас провести совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и парламента Сирии», — сказал Слуцкий.

Кроме того, предполагается встреча с представителями общественно-политического объединения «Дамасская платформа». «Мы встретимся с представителями основных группировок, так называемой Дамасской платформы», — говорит он.

В планах также — привлечь к такой миротворческой деятельности представителей других европейских парламентов для того, чтобы «Европа пришла к здравому смыслу и наша деятельность по достижению мира в Сирии была поддержана всеми здравыми политиками нашего европейского континента, чтобы мы уже в этом году без утопии пришли к реальной антитеррористической коалиции».