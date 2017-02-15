Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2017, 12:17 — ИА Регнум.



(сс) George Hodan

Житель Ростовской области наказан служителями Фемиды за ложное обвинение супруги в терроризме на Кубани. О якобы готовящемся женой теракте в Краснодарском крае Петр Старичков сообщил в дежурные службы в августе прошлого года. Как уточнили ИА REGNUM в облпрокуратуре 15 февраля, звонил житель поселка Чертково спасателям неоднократно.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, в момент совершения преступления Старичков был пьян. Звонил по номеру 112 он со своего личного мобильного телефона из хулиганских побуждений.

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Приговором суда Старичков признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 УК РФ) и приговорен к 1,3 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ростовской области телефонные хулиганы неоднократно ложно минировали разные объекты. На лжетерроризме попадались и коллекторы, угрожавшие расправой в случае неуплаты долгов, бывшие заключённые.

Так, в мае на Дону был задержан 43-летний ранее судимый мужчина, который фиктивно заложил бомбу в центральную больницу Семикаракорского района. Также в эти дни в Таганроге и Батайске хулиганы ложно минировали гостиницу и административное здание.