Москва, 15 февраля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) в своем Twitter заявил, что президента США Дональда Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента, в том числе с помощью «русской карты».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, отставкой советника по нацбезопасности Майкла Флинна «дело не закончится»: враги Трампа «с помощью спецслужб и СМИ будут уничтожать его вплоть до импичмента». Целью стал сам Трамп, и побить его хотят в том числе и «русской картой».

«Русской картой» хотят побить Трампа», — так Пушков прокомментировал статью в New York Times, в которой анонимные чиновники заявили о контактах членов президентской кампании Трампа с сотрудниками российской разведки до выборов в США.

Статья о «российских контактах» преподнесена, как «бомба», пишет Пушков, однако на деле там лишь одни намеки, «ноль фактов и туман».