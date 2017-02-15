Калуга, 15 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Изделия конструкционной оптики для авиации, созданные на основе оптического поликарбоната обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г.Ромашина Калужской области, в том числе оснастка, используемая при производстве крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов, привлекли внимание индийских партнеров из корпорации «Larsen & Toubro». Об этом сообщил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия из Обнинска Андрей Силкин.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Индийские бизнесмены знакомятся с калужской продукцией. .

По его словам, уникальность оснастки в том, что она выдерживает более 300 циклов формования без потери качества готовых изделий. Одновременно индийская корпорация готова предоставлять предприятию первого наукограда России оборудование для изготовления изделий двойной кривизны. К их числу, например, относятся фонари для самолётов.

Генеральный директор холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский (в холдинг входит обнинское предприятие «Технология») назвал Индию стратегическим партнером России. Так, развитие международного сотрудничества в области гражданской промышленности является одним из ключевых направлений развития «РТ-Химкомпозит». По оценкам холдинга, общий объем инвестиций в совместные с Индией проекты может составить более 100 млн долларов.

Напомним, обнинское НПП «Технология» им.А.Г. Ромашина является флагманом отечественной наукоёмкой промышленности. На предприятии трудятся более 2500 специалистов, 900 из которых — научные сотрудники. Сегодня «Технология» — это ведущий российский центр компетенций в сфере разработки и серийного выпуска продукции из композиционных материалов, стекла и керамики. Здесь выпускается свыше 400 видов изделий для авиации и космонавтики, а также более 250 наименований продукции для железнодорожного транспорта.