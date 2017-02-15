Вашингтон, 23 августа, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Большинство американцев поддерживает идею об ужесточении законодательства об оружии, будучи недовольными ростом преступности по всей стране, сообщает 23 августа Associated Press со ссылкой на новый опрос Университета Чикаго и центра исследований общественных отношений Associated Press — NORC.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Исследование показало, что 71% американцев хотел бы, чтобы законодательство об оружии было более строгими. При этом в среднем 8 из 10 американцев считают, что количество случаев насилия с применением оружия растет по всей стране.

Большинство респондентов также поддержало идею о проверке биографии потенциальных покупателей оружия с целью не допустить его продажи психически больным людям, гражданам младше 21 года и тем, кто был ранее осужден за домашнее насилие.

Уточняется, что опрос проводился с 28 июля по 1 августа — после массового расстрела на параде в Иллинойсе 4 июля.

Ранее ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране призвал президент США Джозеф Байден, заявив, что вторая поправка к конституции США, дающая гарантию на право граждан владеть оружием, не является абсолютом. По его словам, в стране назрела необходимость ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия, а некоторые его виды запретить.