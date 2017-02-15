Москва, 15 февраля, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В январе 2017 года годовая инфляция замедлилась до 5%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«По итогам 2016 года инфляция составила рекордно низкое значение — 5,4%. А сейчас годовая инфляция по итогам января замедлилась до 5%», — заявила Набиуллина.

«Мы планируем в срок, в конце 2017 года достичь нашу цель по инфляции — 4%», — добавила она.

Стабильно низкая инфляция это важнейший фактор, позволяющий населению и бизнесу строить долгосрочные планы, является основной для перехода к инвестиционному типу развития экономики, основанному не только на экспорте углеводородов, но и на внутренних инвестициях, подчеркнула председатель Центрального банка.