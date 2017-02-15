Москва, 15 февраля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В 2018 году выпускников российских школ при сдаче ЕГЭ по литературе ждёт несколько изменений. Прежде всего, уйдут простейшие тестовые задания., они выработали свой ресурс, заявил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ» Сергей Зинин на пресс-конференция «Каким будет экзамен по литературе», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Тестовые задания уже достаточно легко выполняются, в школе тренинг такого рода уже стал традиционным, дети с ним справляются». Что дальше? А дальше — по старой схеме: четыре кратких связных ответа, адресованных конкретному тексту, и полноформатное сочинение. Однако теперь будет действовать так называемый принцип «развилки», вопросы даются альтернативные, и есть возможность выбора того или иного подхода к тексту: «Можно пойти от частного к общему, от общего к частному, но, так или иначе, какой бы вариант не был выбран экзаменуемым, он должен будет выйти на главные смыслы произведения. И в том, и в другом случае ответ должен вывести на основную мысль», — пояснил сотрудник «ФИПИ».

По словам Зинина, «основная задача — максимально сблизить формат экзамена со спецификой предмета, то есть «не предмет должен подстраиваться под экзамен, а формат экзамена должен встраиваться в специфику предмета».

Несколько упрощено задание на сопоставление, когда нужно сопоставить проанализированное произведение с другими произведениями по сходным мотивам, темам, проблематике. Раньше требовалось подобрать две и более аналогии, теперь же — одну, но анализ произвести более глубокий.

«В сочинении старой модели, которая сохранится и в этом году, предлагались три темы сочинения на выбор в виде вопроса по трем периодам русской литературы: первое сочинение — по литературе XVIII — первой половине XIX века, вторая тема — по второй половине XIX века, третья тема — по литературе XX века. В нынешнем формате этих тем будет четыре, причем учитывается не только литературная эпоха, но и сам жанр работы. В одном случае это сочинение литературоведческого плана (для детей-исследователей, учеников — «литературных критиков»), в другом — что-то вроде «читательского дневника» (можно рассказать о том, что именно тебе интересно было в произведении и почему). Насколько убедительно ученик аргументирует свой выбор, настолько успешным будет и его ответ. Школьник выбирает не только писателя и эпоху, но и сам жанр высказывания, какой ему более удобен», — пояснил Зинин.

Как уточнил научный сотрудник, уже была проведена апробация, которая дала положительные результаты: времени, отведенного на экзамен, хватило, с заданием все в большинстве своем справились.

Но есть у медали и обратная сторона. Связанные с ЕГЭ проблемы не уходят на второй план. Так, директор Государственного литературного музея, профессор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак считает, что существуют опасности, наряду с подменой образовательного процесса процессом контроля. Это, на взгляд профессора, опасность непонимания специфики такого предмета, как литература: «Художественное произведение гораздо сложнее, оно требует совершенно других жизненных реакций, и они очень часто не поддаются формализации. Поэтому не очень понятно, что мы проверяем. И на практике попытка формализовать систему индикаторов на освоение литературы вызывает отвращение, нежелание читать, неприятие чтения».

Как показала практика, не только ученики, но и преподаватели страдают от всей системы ЕГЭ. «Информация только увеличивается, а мы, понятно, стремимся ее как-то отсортировать, отфильтровать, для того чтобы понять, что на выходе из школы должен знать ребенок, — отметила в ходе пресс-конференции учитель русского языка и литературы московской школы №1269 Екатерина Баркина, — поразительную концентрацию мысли необходимо выдать в ответах на такие задания. Сами ЕГЭ-шные вопросы хороши, но ребенку очень тяжело на них отвечать».

Кроме того, на поверхности остаются и такие неразрешенные проблемы, как методика преподавания литературы в школе, разработка и внедрение новых стандартов, сложности в процессе адаптации к новым стандартам как учеников, так учителей. Безусловно, по мнению Баркиной, от единожды введенной, постоянно обновляющейся коварной системы ЕГЭ выиграют все, если на выходе из 11-го класса родители и учителя, а также преподаватели вузов будут видеть читающего, думающего и умеющего грамотно говорить человека, который любит родное слово.