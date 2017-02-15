Москва, 15 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Госдума намерена еженедельно обновлять информацию по погашению задолженности по зарплате шахтерам Ростовской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

«Мы договаривались этот вопрос держать на контроле, у нас Ярослав Евгеньевич Нилов (глава комитета Госдумы по труду) занимается этим вопросом вместе с депутатами от Ростовской области, будет правильно, чтобы эта информация была доведена до рабочей группы и мы ее еженедельно обновляли, потому что Дума взяла этот вопрос на свой контроль», — сказал он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») рассказал о ситуации с выплатами. «Ко мне обратились коллеги-шахтеры, чтобы проинформировать депутатов для того, чтобы не было больше спекуляций на этой теме. 13 февраля поступил очередной платеж, 50 млн рублей, шахтерам в отношении погашения задолженности по заработной плате, вы знаете, что ранее было выплачено шахтерам 18 миллионов из общей задолженности в 340 млн рублей», — отметил он.

«Буквально вчера состоялась встреча представителей трудовых коллективов с губернатором Ростовской области, где обсуждался график погашения задолженности и достигнута договоренность, что каждый месяц будет погашаться 50 млн рублей. И на 1 июня 2017 года задолженность будет погашена полностью», — рассказал он.

«Сегодня, помимо задолженности по зарплате шахтерам, образовалась еще одна задолженность — сервисных предприятий, которые работают вокруг шахт — 44 млн рублей, и это еще порядка 500 человек. В отношении них тоже принят график погашения задолженности, и эта задолженность тоже начала погашаться с 13 февраля. Шахтеры просили не спекулировать на этой теме, а дать спокойно реализовать тот график, который сегодня ведут власти Ростовской области», — заключил Неверов.