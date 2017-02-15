Москва, 15 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Главы МИД «нормандской четверки» 18 февраля проведут переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Переговоры министров иностранных дел «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации на востоке Украины запланированы на 18 февраля», — говорится в сообщении.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров 16−17 февраля примет участие во встрече министров иностранных дел «Группы двадцати» в Бонне.

«Дискуссию министров иностранных дел в Бонне планируется сосредоточить на проблематике мира и безопасности, включая предотвращение конфликтов», — сказала она.

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