Москва, 15 февраля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии продолжают наступать в направлении Пальмиры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

(сс) Abkhazian Network News Agency Крепость Пальмира во время битвы за Пальмиру (2016г)

По ее словам, судя по съемкам с беспилотников Минобороны РФ, от памятников культуры и архитектуры Пальмиры уже «мало что осталось». В частности террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сравняли с землей фасад римского амфитеатра, а также колонны тетрапилона.

Говоря о ситуации в Сирии, Захарова напомнила о режиме прекращения огня, который действует с 30 декабря 2016 года. Его зона расширена за счет присоединения ряда отрядов вооруженной оппозиции «Южного фронта». Гарантами выступают Россия, Турция и Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Миноброны РФ заявляли, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к предстоящему уходу из Пальмиры. Они собираются перед оставлением сирийского города уничтожить там ценные архитектурные объекты.