Москва, 15 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Вашигтон нарушает положения договора об о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Валят с больной головы на здоровую. Именно Вашингтон нарушает положения договора об РСМД… Мы же договор никогда не нарушали», — заявил Слуцкий на заседании Госдумы.

«Более того, в договоре прописаны позиции о порядке предъявления претензий, если российская сторона получит такие претензии, на это будет дан официальный ответ», — предупредил он.

«Пока таковых претензий не поступало. Есть просто единичное заявление в мейнстримовских медиа США, от которых добра ждать не приходится», — указал парламентарий.

Источники газеты The New York Times в администрации президента США сообщили изданию, что Россия «тайно» провела развертывание крылатых ракет, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Развертывание Россией крылатых ракет вопреки договору 1987 года с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, является «значительной военной угрозой для Вооруженных сил США», заявил американский сенатор Джон Маккейн.