Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2017, 10:31 — ИА Регнум.

Снегопад и сильный ветер на Дону спровоцировали рост дорожных аварий на трассах. По некоторым данным, на транспортных артериях региона произошло около 20 аварий. ИА REGNUM в управлении ГИБДД 15 февраля сообщили о трёх жертва автокатастроф.

Пресс-служба ДПЧС РО ДТП

Так, на 1017-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель грузовика DAF не справился с управлением, и его машина опрокинулась на Mercedes Benz. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Спустя время на этом же участке федеральной трассы Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Погибли находившиеся в кабине грузовика мужчина и девочка 14-лет.

Снегопад на Дону: развернуто 11 пунктов обогрева, трассы открыты

Напомним, из-за непогоды сотрудники дорожной полиции переведены на усиленный вариант несения службы. Ранее в связи со снежной бурей было ограничено движение пассажирского транспорта на семи автодорогах. К утру 15 февраля запрет был снят.

На наиболее опасных участках трасс развёрнуто 11 пунктов обогрева, организовано дежурство 14 оперативных групп спасателей. В готовности оказать помощь находятся 445 донских спасателей и 330 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM , в областном центре до утра 16 февраля введен режим повышенной готовности.