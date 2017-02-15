Москва, 15 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В России размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8% (или на 2,2 тыс. рублей) и составил 73,1 тыс. рублей. В 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. рублей. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ),

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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется несколько меньший размер доходов для «комфортного» обслуживания среднего ипотечного кредита, чем в «докризисный» период.

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение суммы рекомендованного семейного дохода отмечено более чем в 50 субъектах Федерации. Наибольшую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) демонстрируют Чукотский АО (-21,2%), Астраханская область (-15,4%) и Воронежская область (-14,7%). В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) зафиксирован в республиках Калмыкия (+29,8%), Дагестан (+21,8%) и Северная Осетия — Алания (+21,4%).

«В сравнении с 2014 годом доступность ипотеки несколько возросла, что во многом объясняется более низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, действующими последние полтора года, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Тем не менее заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов».