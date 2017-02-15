Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Борьба со снегом

Снежный шторм, который накрыл Ростов-на-Дону и область накануне, повлиял на движение на региональных трассах. В частности, дорожной полиции пришлось ограничить движение пассажирского транспорта на автодорогах Ростов — Ставрополь, Ростов — Семикаракорск — Воронеж, Ростов — Азов — Староминская. Нельзя было проехать также по М-19, М-21, М-23 и участку с 777-го по 1119-й км автодороги М-4 «Дон». Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 15 февраля, утром ограничение было снято.

Донские правоохранители со вчерашнего дня переведены на усиленный вариант несения службы в связи с непогодой. Инспекторы ДПС патрулируют трассы в целях оказания необходимой помощи автовладельцам. Полицейские призывают автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными и по возможности воздержаться от дальних поездок.

ИА REGNUM в региональном управлении МЧС сообщили, что обстановка на федеральных автодорогах находится под их постоянным контролем. На наиболее опасных участках трасс дежурят 14 оперативных групп. На базе Центра управления кризисными ситуациями развернут межведомственный оперативный штаб, специалисты которого в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки. Наибольшее внимание уделено участкам трассы М-4 «Дон». Всего на территории региона развернуто 11 пунктов обогрева.

Для оказания помощи большегрузам организовано дежурство четырех тягачей на опасных участках. «Оперативный штаб реагирует на все изменения погодной ситуации. Спасательная группировка имеет достаточно сил и средств для устранения последствий непогоды. В готовности оказать помощь находятся 445 донских спасателей и 330 единиц техники», — прокомментировал заместитель губернатора Вадим Артемов.

Отметим, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью — небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ураганный ветер стихнет до 7−12 метров в секунду. Сильных морозов на Дону не ожидается, столбики термометров в ночные часы покажут не ниже 10 градусов, днём — минус 4−6 градусов.