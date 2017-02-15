Москва, 15 февраля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара на открытии торгов 15 февраля опустился ниже 57 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 10:08 мск, доллар США торгуется по 56,9375 рубля (минус 17 копеек), минимум составил 56,84 рубля впервые с июля 2015 года. Торги открылись на отметке в 57,1025 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 17,25 копейки и достиг отметки в 60,2275 рубля. На минимуме евро стоил 60,14 рубля, торги начались с отметки в 60,3075 рубля.