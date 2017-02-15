Куала-Лумпур, 15 февраля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Женщину, которую подозревают в причастности к смерти Ким Чон Нама — брата лидера Северной Кореи, — засняли видеокамеры в аэропорту Куала-Лумпур, сообщает Star.

(сс) stephan КНДР

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая, судя по кадрам, приблизилась к корейцу. Это молодая женщина «в белой кофте с длинными рукавами и мини-юбке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам погиб 14 февраля в Малайзии. На него напали две женщины в аэропорту столицы Малайзии.

Кореец получил укол отравленными иглами, а злоумышленницы скрылись. Полиция начала расследование.

Ким Чон Нам был сводным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и старшим сыном предыдущего лидера страны Ким Чен Ира. Из-за сложных отношений с отцом Ким Чон Нам был отстранён от государственных дел и вскоре уехал за рубеж.