Владикавказ, 15 февраля, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В Северную Осетию снова вернулся грипп. В некоторых образовательных учреждениях Владикавказа отсутствуют более 20% детей. По рекомендации управления Роспотребнадзора в них приостановлен образовательный процесс.

Allergiyainfo.ru Грипп

Так, в настоящее время закрыты на карантин 10 образовательных учреждений — две школы и восемь детских садов. Среди них школы № 13 и 50, а также детские сады № 34, 38, 46, 55, 65, 86, 92, 106. Кроме того, как сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе администрации города Владикавказа, в ряде учебных заведений и дошкольных образовательных учреждений закрыты отдельные классы и группы. В числе этих детских образовательных организаций оказались школы № 29, 30, 5 и детские № 17, 24, 49, 51, 60, 61, 84, 91.

Чтобы избежать широкого распространения инфекции заместитель главы администрации Владикавказа Роман Гозюмов подписал приказ о переносе каникул для первоклассников на период с 14 до 20 февраля.

В настоящее время уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в североосетинской столице ниже эпидемиологического порога на 19%. Но, как отметили в горадминистрации, уровень обращаемости населения в медицинские организации растет.

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Школьные каникулы в Северной Осетии начались раньше времени

Как сообщало ИА REGNUM, первый раз грипп нарушил учебный процесс в Северной Осетии в текущем учебном году еще в прошлом году. С 16 декабря все детские сады и школы в столице региона были закрыты на карантин в связи с высоким процентом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Карантин неоднократно продлевался и продолжался даже в январе 2017 года.