Пекин, 15 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Народного банка Китая, национальная валюта КНР укрепилась по отношению к доллару США сразу на 174 базисных пункта до отметки 6,8632 юаня за доллар. Таким образом, главный финансовый регулятор Китая уже второй день подряд продолжает укреплять национальную валюту.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Ранее Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому ЦБ КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа». За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 14 февраля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8806, таким образом, главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту сразу на 92 базисных пункта.