Москва, 15 февраля, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Согласование итогового документа в рамках межсирийских переговоров, которые проходят в столице Казахстана Астане, может произойти 16 февраля. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны РФ, передает 15 февраля RТ.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

«Завтра же пройдёт пленарное заседание с участием всех делегаций, на котором может быть согласован итоговый документ», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, представители военного ведомства отметили, что переговоры по Сирии проходят 15 и 16 февраля, как ранее было запланировано. Пауз или переносов переговоров в рамках Астанинского процесса не наблюдается.

На 15 февраля намечены рабочие встречи в двустороннем формате. На них стороны уточнят позиции и озвучат предложения, касающиеся обеспечения режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики.