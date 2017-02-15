Москва, 15 февраля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль вырос. Вероятно, это произошло на сильной спекулятивной игре в противоход и ожиданиях понижения рубля на волне предполагаемых покупок валюты ЦБ в интересах Минфина РФ, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сигнал Дж. Йеллен о том, что ФРС может повысить ставки на ближайшем заседании, оказал сильное влияние на настроение инвесторов и вызвал рост доходности государственных облигаций в США и их повышение в РФ. На этой волне рубль откатил от локальных максимумов. Если такая тенденция сохранится, то рубль может откатить вниз против доллара и евро», — полагает экспертт.

«Сегодня, 15 февраля, центральным событием по-прежнему остается выступление Дж. Йеллен в Конгрессе. Кроме того, выйдут статистические данные по занятости в Британии, по потребительской инфляции, объему розничных продаж в США. Также выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны, и выступят с комментариями члены ФРС Розенгрен и Харкер». Все эти события окажут влияние на курсы основных валют, — отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы, установленный Центробанком РФ на 15 февраля, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 61,29 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно.