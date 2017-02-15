Москва, 15 февраля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы. Документ опубликован в среду, 15 февраля, на официальном сайте кабинета министров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизация

«Подписанным распоряжением утвержден Прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017−2019 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план предусматривает приватизацию находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ и 298 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 000 прочих объектов имущества государственной казны.

Ожидается, что поступления от приватизации в федеральный бюджет составят 5,6 млрд рублей ежегодно.