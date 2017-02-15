Голд-Кост, Австралия, 15 февраля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Австралии сотрудники полиции арестовали известного пловца, трехкратного олимпийского чемпиона и 17-кратного чемпиона мира Гранта Хэкетта, сообщает телеканал HBC.

Sarah Ewart Грант Хэкетт

Полиция уточнила, что его арестовали в доме родителей в городе Голд-Косте (штат Квинсленд). По предварительным данным, в полицию обратился отец чемпиона. В СМИ уточняется, что Хэкетт размахивал ножом.

Официальных заявлений по поводу произошедшего пока нет. Хэкетт выиграл золото на Олимпийских играх в 2000 и 2004 годах (на дистанции 1500 метров вольным стилем), а также в Сиднее он завоевал золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

После окончания спортивной карьеры Хэкетт, введенный в Зал славы австралийского спорта и Международный зал славы плавания, работал спортивным комментатором на 9-м телеканале.