Якутск, 15 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Начинать решение проблемы нехватки топлива в отдалённых сёлах и населённых пунктах с сезонным сообщением нужно начинать с закупа тары для хранения топлива. Пока для создания запасов нефтепродуктов на случай задержки открытия автозимников или возникновения проблем с расчисткой дорог нет даже достаточного количества ёмкостей заявил депутат республики Александр Слепцов.

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«Считаю, что на северах необходимо обеспечить необходимый страховой запас топлива и ГСМ на один квартал и хотя бы в самых труднодоступных населённых пунктах арктических районов, — сказал парламентарий, — Сейчас на севере не хватает ёмкостей для хранения нефтепродуктов, но для таких труднодоступных населённых пунктов их необходимо закупить. Это всего лишь часть проблем, которые требуют незамедлительного решения. От их решения зависит жизнь северян».

Он также отметил, что срочно решать нужно и проблемы с транспортом, который доставляет грузы. Своей техники у компаний-перевозчиков не хватает, они привлекают частных водителей, но из-за слишком строгих требований, предъявляемых к их транспортным средствам, не все соглашаются рисковать. «Водителей штрафуют, при повторном нарушении их могут лишить водительских прав. При этом сегодня в Усть-Янском улусе всего два-три грузовых автомобиля оборудовано сертифицированной системой контроля ГЛОНАСС. Уверен, что в северных улусах должны работать предприятия, которые целенаправленно занимаются завозом грузов или строительством и эксплуатацией дорог. При этом они должны быть хорошо оснащены техникой», — подчеркнул Александр Слепцов.

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Отметим, что сейчас проблемы по пробивке дорог в районах Якутии, где возникли проблемы с отсутствием транспортного сообщения, уже практически решены, но в начале февраля стояли остро. Сейчас режим ЧС в Усть-Янском, Нижеколымском и Среднеколымском районах снят.

Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что вчера был пробит зимник к селу Эбех, сегодня — к Алеко-Кюелю. Пока остаётся без возможности транспортного сообщения село Берёзовка. Там сохраняется режим ЧС, но время на пробивку дороги есть, так как запасов топлива и продуктов должно хватить до середины марта. На сегодняшний день расчищено только 10 км дороги, а нужно — 180 км. По оценке «ООО «Дороги Колымы» трассу запустят 20 февраля, но Евгений Слепцов в этих сроках сомневается, считая, что они будут сдвинуты на неделю.

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По сообщению пресс-службы правительства Якутии, первый вице-премьер республики Алексей Колодезников дал указания по финансированию перевозки топливно-энергетических ресурсов в арктических районах, где сегодня сложилась трудная обстановка. Колодезников отметил, что необходимо усилить работу по пробивке автозимника до посёлка Андрюшкино Нижнеколымского района и дал поручение быстрее решить вопрос по заключению договора предприятия «Дороги Колымы» с чукотской дорожной компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, переносы сроков открытия зимников в Среднеколымском и Нижнеколымском районах затруднили создание круглогодичного запаса топлива в труднодоступных сёлах этих муниципалитетов. Обычно северный завоз топлива проходит по зимникам, которые в этом году открылись поздно, а потому энергетики и коммунальщики могут не успеть.

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