Кемерово, 15 февраля, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Более 200 горняков были эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за превышения уровня метана. Об этом сообщает МЧС медиа.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля в городе Ленинск-Кузнецкий.

«На Шахте имени Кирова в Ленинске-Кузнецком произошел инцидент, — говорится в сообщении. — Из-за превышения уровня метана из шахты на поверхность были эвакуированы более 200 горняков».

Отмечается, что в результате ЧП никто из люде не пострадал. После проверки специалистов шахта возобновила работу в штатном режиме.

«Причины инцидента выясняют специалисты», — говорится в сообщении.