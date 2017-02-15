Краснодар, 15 февраля, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае и соседней Республике Адыгея из-за непогоды произошли массовые отключения электроэнергии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС 15 февраля, нарушения электроснабжения возникли в населённых пунктах Майкопского, Красногвардейского и Гиагинского районов Адыгеи.

Kubanenergo.ru Линии электропередачи

Между тем, как уточнили в ведовстве, социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Уже в 05:30 свет вернулся в дома жителей региона.

А на Кубани аварийно-восстановительные работы еще продолжаются. Больше всего в ночь на 15 февраля сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ветра затронули центральную и восточную часть края, нарушив работу распределительной сети некоторых сельских населенных пунктов. По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в городах Краснодар и Армавир, Славянском, Ленинградском, Тихорецком, Тимашевском, Усть-Лабинском районах Краснодарского края и Адыгее — всего около 80,6 тыс. человек.

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К утру, энергоснабжение большей части потребителей, пострадавших от погодной стихии, было восстановлено. На 08:00 сегодняшнего дня без света остаются почти 32,6 тыс. человек. Всего задействовано 30 бригад «Кубаньэнерго» (это почти 80 человек), а также 32 единицы техники, в том числе специальной.

Добавим, что в связи с действующим штормовым предупреждением, а также сильными осадками на территории некоторых районов Краснодарского края и Республики Адыгея весь персонал ПАО «Кубаньэнерго» переведен на особый режим работы.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Краснодарском крае не прекратится и днем 15 февраля. Прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, местами сильные. Местами налипание мокрого снега, в отдельных пунктах метель. Порывы ветра могут достигать местами до 18 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые аварийные отключения в электрических и распределительных сетях произошли в декабре прошлого года сразу на территории четырех субъектов Южного федерального округа. В общей сложности без электроснабжения остались почти 229, 9 тыс. человек. Дождь, порывистый ветер и снег «наследили» в Краснодарском крае, Адыгее и Волгоградской области. Больше всего пострадала Ростовская область.