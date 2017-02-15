Москва, 15 февраля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Строительные леса здания, расположенного напротив Третьяковской галереи, едва не упали на соседний дом. Конструкция опасно накренилась из-за сильных порывов ветра, передает ОТВ.

Lasy88 Строительные леса

Информацию о происшествии подтвердили в столичном управлении МЧС. Ранее экстренные службы предупреждали о том, что порывы ветра в городе могут достигать 20 м/с.

Лесами обшито нежилое здание в Лаврушинском переулке в 9 этажей высотой, уточняет РЕН ТВ. Как пояснили очевидцы, ремонтная конструкция частично разрушилась — обломки ее упали на землю. До расположенного рядом жилого дома — 15 метров, пострадавших нет.