Вашингтон, 15 февраля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Члены избирательного штаба Дональда Трампа, победившего в 2016 г. на президентских выборах в США, контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки еще за год до американских выборов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление нынешних и бывших представителей власти США.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

«Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что некоторые члены президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки», — говорится в сообщении статьи.

Газета отмечает, что спецслужбы США перехватывали «секретную информацию» примерно в то время, когда пытались получить доказательства попыток вмешательства «российских хакеров» в президентские выборы в США.

О чем шла речь во время телефонных переговоров между членами избирательного штаба Трампа и «российскими разведчиками», источники не сообщили. При этом газета The New York Times не приводит никаких конкретных доказательств того, что данные контакты действительно были.