Краснодар, 15 февраля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. На Кубани из-за неблагоприятных погодных условий массово отключается электроэнергия, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По данным ведомства, отключения электроэнергии происходят на территориях муниципальных образований Краснодарского края, информация по отключенным потребителям уточняется.

В ночь на 15 февраля в Краснодарском крае прошел сильный снег, на Черноморском побережье — с дождем, а также налипание мокрого снега. Энергетики уточняют, что к 7:00 мск удалось стабилизировать ситуацию на большей части отключенных от электроэнергии территорий.

В настоящее время ведут работы 30 аварийно-восстановительных бригад. Также из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались около 45 тыс. человек и 27 социально значимых объектов.