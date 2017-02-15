Москва, 15 февраля, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В Москве в ходе спецоперации задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Отрадном, сообщает представитель регионального главка СКР.

Keith Allison Арест

По словам Юлии Ивановой, подозреваемого задержали в ходе совместной спецоперации сотрудников СК, полиции и бойцов Росгвардии. Он был ранен во время нападения на инкассаторов, однако сумел скрыться с места происшествия.

Задержанный направлен в больницу, следственные действия начнутся с ним после того, как ему окажут медицинскую помощь. «Личность и местонахождение третьего соучастника в настоящее время устанавливается», — сообщила Иванова.

Напомним, трое мужчин напали на сотрудников службы инкассации накануне, 14 февраля. В ходе перестрелки один из нападавших был убит, двоим удалось скрыться.