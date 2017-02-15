Брюссель, 15 февраля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты находятся в разделённом конфликтами состоянии, и они могут лишиться роли мирового лидера. С таким заявлением выступила представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет Welt.

Флаг США

Могерини вынесла своё суждение о США после минувшего визита в Вашингтон. Она провела в американской столице два дня и по возвращении дала интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA).

«Я никогда не видела Соединённые Штаты такими поляризованными, разделёнными и отягощёнными конфликтами, как сейчас», — сказала Могерини.

По мнению европейского политика, страна, претендующая на роль мирового лидера, сама должна быть сильной и сплочённой изнутри. От неё должна исходить уверенность.

«Когда величайшая демократия мира подвергается подобным испытаниям, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира», — отметила она.

Могерини предупредила, что Вашингтону не следует вмешиваться в политику Брюсселя — так же как и ЕС не вмешивается в американскую политику. По крайней мере европейские граждане рассчитывают на такую позицию со стороны Вашингтона.

Комментируя предстоящую 15 февраля встречу министров обороны стран НАТО, Могерини ответила, что взаимоотношения Вашингтона и Брюсселя перешли в новую фазу. Теперь общие темы для США и ЕС будут обсуждаться одна за другой — и станет ясно, в чём позиции совпадают, а в чём — нет.

«В этом нет ничего драматичного. С течением времени будет всё больше тем, где власти ЕС и США занимают различные позиции», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Могерини заявила, что Вашингтон сохранит санкции в отношении Москвы. «Мы договорились, что пока Минские договорённости не выполнены в полном объёме, санкции будут оставаться», — сказала она.

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