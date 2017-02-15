Москва, 15 февраля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 февраля завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе стоимость нефти Brent повышалась до $56,42 за баррель. К закрытию дня цена снизилась до $55,77 (-1,15%). По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, нисходящее движение спровоцировало укрепление американского доллара после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она заявила, что ЦБ может поднять ставку на предстоящих заседаниях. В каком месяце произойдет повышение, она не уточнила.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Укрепление доллара негативно сказалось на нефтяном рынке. Вечером ещё покупателей разочаровал отчет от Американского института нефти (API). Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США увеличились на 9,94 млн барелей (прогноз +3,5 млн барелей). запасы бензина выросли на 0,72 млн баррелей, дистиллятов — на 1.5 млн баррелей.

При росте доллара и увеличении запасов нефти в США у Brent только одна дорога к $54,60. Для покупателей будет хороший знак, если по итогам дня цена останется выше 55 долларов за баррель.