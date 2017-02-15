Вилючинск, Камчатский край, 15 февраля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. На Камчатке сотрудники инспекции по маломерным судам спасли школьника, оказавшегося на уносимой в сторону океана льдине, сообщает региональный глав МЧС РФ.

Fotostation.ru Лед

Инцидент произошел в Вилючинске. Несколько школьников гуляли по берегу бухты Крашенинникова, один из них — четвероклассник — прыгнул на льдину.

Внезапно ее стало уносить от берега, очевидцы вызвали спасателей. Через 15 минут прибывшие на место спасатели спустили на воду надувную лодку на веслах и доплыли до льдины.

Ребенка успело унести на 150 метров от берега. Мальчик не пострадал.